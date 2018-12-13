Силовики провели масштабні навчання з безпеки в умовах воєнного стану

КИЇВ. 13 грудня. УНН. В умовах воєнного стану РНБО, Національна поліція, Національна гвардія, Державна прикордонна служба та Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) відпрацьовують координацію дій і взаємодію між силовими структурами та вирішення комплексу складних завдань для забезпечення безпеки громадян. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України України Олександр Турчинов під час спільних навчань, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу РНБО.