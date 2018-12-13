Силовики провели масштабні навчання з безпеки в умовах воєнного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. В умовах воєнного стану РНБО, Національна поліція, Національна гвардія, Державна прикордонна служба та Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) відпрацьовують координацію дій і взаємодію між силовими структурами та вирішення комплексу складних завдань для забезпечення безпеки громадян. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України України Олександр Турчинов під час спільних навчань, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу РНБО.
"Відпрацьовувалися сценарії забезпечення правопорядку і безпеки громадян під час виникнення різних позаштатних ситуацій, ліквідації диверсійних груп, локалізації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, оперативних дій в умовах загострення на державному кордоні тощо", - зазначив Турчинов.
При цьому він додав, що у навчаннях взяли участь представники всіх відомств (близько 1200 осіб, із залученням понад 100 одиниць військової та спеціальної техніки).
Секретар РНБО України наголосив, що введення воєнного стану "дає можливість здійснити повну перевірку готовності країни для протидії повномасштабній військовій агресії".
"Відпрацьовуються мобілізаційні завдання та плани, перевіряється готовність всіх органів влади, насамперед, силових структур, для виконання своїх функцій в умовах особливого періоду, відбувається перевірка територіальної та цивільної оборони, здатності швидко перекидати великі військові з'єднання на значну відстань на найбільш небезпечні для потенційного наступу напрямки", - уточнив секретар РНБО.
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