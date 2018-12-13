Силовики провели масштабные учения по безопасности в условиях военного положения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В условиях военного положения СНБО, Национальная полиция, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) отрабатывают координацию действий и взаимодействие между силовыми структурами и решения комплекса сложных задач для обеспечения безопасности граждан. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Украины Александр Турчинов во время совместных учений, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"Отрабатывались сценарии обеспечения правопорядка и безопасности граждан при возникновении различных нештатных ситуаций, ликвидации диверсионных групп, локализации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, оперативных действий в условиях обострения на государственной границе и т.д.", - отметил Турчинов.
При этом он добавил, что в учениях приняли участие представители всех ведомств (около 1200 человек, с привлечением более 100 единиц военной и специальной техники).
Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что введение военного положения "дает возможность осуществить полную проверку готовности страны для противодействия полномасштабной военной агрессии".
"Отрабатываются мобилизационные задачи и планы, проверяется готовность всех органов власти, прежде всего, силовых структур, для выполнения своих функций в условиях особого периода, происходит проверка территориальной и гражданской обороны, способности быстро перебрасывать большие военные соединения на значительное расстояние на наиболее опасные для потенциального наступления направления", - уточнил секретарь СНБО.
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