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Силовики провели масштабные учения по безопасности в условиях военного положения

Киев • УНН

 • 20588 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В условиях военного положения СНБО, Национальная полиция, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) отрабатывают координацию действий и взаимодействие между силовыми структурами и решения комплекса сложных задач для обеспечения безопасности граждан. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Украины Александр Турчинов во время совместных учений, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Силовики провели масштабные учения по безопасности в условиях военного положения

"Отрабатывались сценарии обеспечения правопорядка и безопасности граждан при возникновении различных нештатных ситуаций, ликвидации диверсионных групп, локализации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, оперативных действий в условиях обострения на государственной границе и т.д.", - отметил Турчинов.

При этом он добавил, что в учениях приняли участие представители всех ведомств (около 1200 человек, с привлечением более 100 единиц военной и специальной техники).

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что введение военного положения "дает возможность осуществить полную проверку готовности страны для противодействия полномасштабной военной агрессии".

"Отрабатываются мобилизационные задачи и планы, проверяется готовность всех органов власти, прежде всего, силовых структур, для выполнения своих функций в условиях особого периода, происходит проверка территориальной и гражданской обороны, способности быстро перебрасывать большие военные соединения на значительное расстояние на наиболее опасные для потенциального наступления направления", - уточнил секретарь СНБО.

Напомним, 28 ноября в Украине введено военное положение.

Украинские пограничники на фоне введения военного положения не пропускают всех мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет в Украину.

Ранее иностранцам закрыли въезд в оккупированный Крым.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

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