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Суд визнав охоронця Януковича потерпілим у справі замаху на екс-президента

Суд визнав охоронця Януковича потерпілим у справі замаху на екс-президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 червня. УНН. Печерський районний суд Києва скасував постанову слідчого Департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури України, якою було відмовлено визнати колишнього охоронця екс-президента України Віктора Януковича Дмитра Іванцова потерпілим у справі за фактом замаху невстановленими особами на екс-президента. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.

“Скаргу адвоката Бабікова Олександра Петровича в інтересах ОСОБА_3 (Д.Іванцова — ред.) на рішення слідчого про відмову у визнанні потерпілим — задовольнити частково. Скасувати постанову старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Деркача О.С. від 03.03.2018 року. Зобов’язати слідчого у кримінальному провадженні вручити ОСОБА_3 (Іванцову) пам’ятку про процесуальні права та обов’язки, як потерпілого”, — йдеться в ухвалі суду.

У коментарі УНН адвокат Олександр Бабіков розповів, що ця ухвала слідчого судді стосується охоронця Януковича Дмитра Іванцова.

“Це кримінальна справа, де розслідується кілька епізодів замаху на життя Віктора Федоровича (Януковича — ред.). В тому числі, в одному з епізодів було здійснено кілька вистрілів по автомобілю ескорту президента. І одна з куль потрапила в магазин від пістолета (екс-охоронця — ред.). І там ми боролися з генеральною (ГПУ), визнали незаконними їхні дії, що вони не визнають за ним статус потерпілого”, — сказав адвокат.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Замах на Януковича: суд знову відмовився визнати екс-президента потерпілим

Водночас у ГПУ повідомили, що відмовлялися визнати потерпілим Іванцова у справі замаху на Януковича, оскільки інформація щодо стрільби по автомобілю, в якій нібито перебував Іванцов, не була підтверджена жодними об’єктивними даними.

Крім того, як сказали у відомстві, ГПУ звернулася з міжнародно-правовим дорученням до Російської Федерації з вимогою допитати Іванцова стосовно цього. Однак поки що росіяни не надали відповіді.

“На теперішній час, крім його слів (свідчень Дмитра Іванцова у режимі відеоконференції в Оболонському райсуді Києва — ред.), жодних об’єктивних підтверджень немає: немає автомобіля, немає кулі, про яку каже захист”, — уточнили у прокуратурі.

Нагадаємо, Департамент спецрозслідувань ГПУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні від 29 травня 2015 року за фактом вчинення у період з 21 лютого по 22 квітня 2014 року “невстановленими особами із застосування вогнепальної зброї умисних дій, спрямованих на скоєння умисного вбивства” екс-президента Віктора Януковича за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.15, п.12 ч.2 ст.115 КК України.

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