Суд признал охранника Януковича потерпевшим по делу покушения на экс-президента

"Жалобу адвоката Бабикова Александра Петровича в интересах ЛИЦО_3 (Д.Иванцова - ред.) на решение следователя об отказе в признании потерпевшим - удовлетворить частично. Отменить постановление старшего следователя по ОВД первого следственного отдела управления специальных расследований Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Деркача А.С. от 03.03.2018 года. Обязать следователя в уголовном производстве вручить ЛИЦО_3 (Иванцову) памятку о процессуальных правах и обязанностях, как потерпевшего", - говорится в постановлении суда.

В комментарии УНН адвокат Александр Бабиков рассказал, что это постановление следственного судьи касается охранника Януковича Дмитрия Иванцова.

"Это уголовное дело, где расследуется несколько эпизодов покушения на жизнь Виктора Федоровича (Януковича - ред.). В том числе, в одном из эпизодов было осуществлено несколько выстрелов по автомобилю эскорта президента. И одна из пуль попала в магазин от пистолета (экс-охранника - ред.). И там мы боролись с генеральной (ГПУ), признали незаконными их действия, что они не признают за ним статус потерпевшего", - сказал адвокат.

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В то же время в ГПУ сообщили, что отказывались признать потерпевшим Иванцова по делу покушения на Януковича, поскольку информация о стрельбе по автомобилю, в которой якобы находился Иванцов, не была подтверждена никакими объективными данными.

Кроме того, как сказали в ведомстве, ГПУ обратилась с международно-правовым поручением к Российской Федерации с требованием допросить Иванцова по этому поводу. Однако пока россияне не предоставили ответа.

"В настоящее время, кроме его слов (свидетельств Дмитрия Иванцова в режиме видеоконференции в Оболонском райсуде Киева - ред.), никаких объективных подтверждений нет: нет автомобиля, нет пули, о которой говорит защита", - уточнили в прокуратуре.

Напомним, Департамент спецрасследований ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 29 мая 2015 года по факту совершения в период с 21 февраля по 22 апреля 2014 года "неустановленными лицами по применению огнестрельного оружия умышленных действий, направленных на совершение умышленного убийства" экс-президента Виктора Януковича по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, п.12 ч.2 ст.115 УК Украины.