Аваков заявил, что антисемитизм - сознательная провокация против единства государства
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков провел встречу со специальным посланником Государственного департамента США по вопросам мониторинга и борьбы с антисемитизмом Эланом Карром. Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает УНН.
"Сохранение межрелигиозного консенсуса и межнационального согласия в украинском обществе остается приоритетом для Министерства внутренних дел. Любые проявления нетерпимости, расизма, антисемитизма, национальной и религиозной вражды в нынешней непростой для Украины время следует рассматривать как сознательную вражескую провокацию, направленную против цивилизованного гражданского общества, национальную консолидацию и единства нашего государства", - сказал Арсен Аваков.
Он заверил, что Нацполиция будет решительно реагировать на любые попытки подрыва межнационального мира и общественного доверия, чтобы каждый гражданин Украины чувствовал себя уверенно и защищено.
"В течение прошлого года в Украине не случилось ни одного нападения на почве антисемитизма", - добавил глава МВД.
В свою очередь Элан Карр отметил деятельность МВД на пути преодоления проявлений антисемитизма в Украине и заверил в поддержке со стороны Государственного департамента США.
"Украина - это дружественное место для евреев. Факт того, что у вас отсутствует насилие на почве антисемитизма меня поражает", - добавил специальный посланник Государственного департамента США по вопросам мониторинга и борьбы с антисемитизмом.
Напомним, спецпосланник США по вопросам борьбы с антисемитизмом планирует встретиться с Зеленским.