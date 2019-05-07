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Аваков заявил, что антисемитизм - сознательная провокация против единства государства

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков провел встречу со специальным посланником Государственного департамента США по вопросам мониторинга и борьбы с антисемитизмом Эланом Карром. Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает УНН.

"Сохранение межрелигиозного консенсуса и межнационального согласия в украинском обществе остается приоритетом для Министерства внутренних дел. Любые проявления нетерпимости, расизма, антисемитизма, национальной и религиозной вражды в нынешней непростой для Украины время следует рассматривать как сознательную вражескую провокацию, направленную против цивилизованного гражданского общества, национальную консолидацию и единства нашего государства", - сказал Арсен Аваков.

Он заверил, что Нацполиция будет решительно реагировать на любые попытки подрыва межнационального мира и общественного доверия, чтобы каждый гражданин Украины чувствовал себя уверенно и защищено.

"В течение прошлого года в Украине не случилось ни одного нападения на почве антисемитизма", - добавил глава МВД.

В свою очередь Элан Карр отметил деятельность МВД на пути преодоления проявлений антисемитизма в Украине и заверил в поддержке со стороны Государственного департамента США.

"Украина - это дружественное место для евреев. Факт того, что у вас отсутствует насилие на почве антисемитизма меня поражает", - добавил специальный посланник Государственного департамента США по вопросам мониторинга и борьбы с антисемитизмом.

Напомним, спецпосланник США по вопросам борьбы с антисемитизмом планирует встретиться с Зеленским.

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