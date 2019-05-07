Аваков заявив, що антисемітизм - свідома провокація проти єдності держави

"Збереження міжрелігійного консенсусу та міжнаціональної злагоди в українському суспільстві залишається пріоритетом для Міністерства внутрішніх справ. Будь-які прояви нетерпимості, расизму, антисемітизму, національної та релігійної ворожнечі у нинішній непростий для України час слід розглядати як свідому ворожу провокацію, спрямовану проти цивілізованого громадянського суспільства, національної консолідації та єдності нашої держави", - сказав Арсен Аваков.

Він запевнив, що Нацполіція рішуче реагуватиме на будь-які спроби підриву міжнаціонального миру і суспільної довіри з тим аби кожен громадянин України почувався впевнено та захищено.

"Протягом минулого року в Україні не трапилося жодного нападу на ґрунті антисемітизму", - додав глава МВС.

В свою чергу Елан Карр відзначив діяльність МВС на шляху подолання проявів антисемітизму в Україні та запевнив у підтримці з боку Державного департаменту США.

"Україна – це дружнє місце для євреїв. Факт того, що у вас відсутнє насильство на підґрунті антисемітизму мене вражає", - додав спеціальний посланник Державного департаменту США з питань моніторингу і боротьби з антисемітизмом.

Нагадаємо, спецпосланник США з питань боротьби з антисемітизмом планує зустрітися з Зеленським.