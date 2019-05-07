Спецпосланник США з питань боротьби з антисемітизмом планує зустрітися з Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Спецпосланник США з питань моніторингу та боротьби з антисемітизмом Елан Карр повідомив, що найближчим часом планує зустрітися з обраним президентом України Володимиром Зеленським. Про це він заявив під час Київського єврейського форуму, передає УНН із посиланням на Посольство США в Україні.
"Пізніше я матиму зустріч – і я розумію, що я також зустрінуся з новообраним Президентом сьогодні – поговорити про те, як я можу виступити поборником України в наступні місяці та роки", - сказав Карр.
Карр також акцентував увагу на тому "наскільки безпрецедентним є те, що Україна має новообраного єврейського президента і має єврейського Прем’єр-міністра. Ось що абсолютно приголомшливо".
Він додав, що питання походження не фігурувало під час передвиборчих перегонів.
"Отже, я хочу просто сказати, що ми дійсно повинні гідно оцінити, наскільки це надзвичайно і наскільки далеко Україна просунулась”, - сказав він.
У своєму виступі Спецпосланник США наголосив на необхідності разом боротися з антисемітизмом "у будь-якій його формі, де б не виникла ця проблема".
Нагадаємо, новообраний Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з представниками Ради рабинів України.