Спецпосланник США по вопросам борьбы с антисемитизмом планирует встретиться с Зеленским
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Спецпосланник США по вопросам мониторинга и борьбы с антисемитизмом Элан Карр сообщил, что в ближайшее время планирует встретиться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он заявил во время Киевского еврейского форума, передает УНН со ссылкой на Посольство США в Украине.
"Позже я буду иметь встречу - и я понимаю, что я также встречусь с новоизбранным Президентом сегодня - чтобы поговорить о том, как я могу выступить поборником Украины в последующие месяцы и годы", - сказал Карр.
Карр также акцентировал внимание на том "насколько беспрецедентным является то, что Украина имеет новоизбранного еврейского президента и имеет еврейского премьер-министра. Вот что совершенно потрясающе".
Он добавил, что вопрос происхождения не фигурировал во время предвыборной гонки.
"Итак, я хочу просто сказать, что мы действительно должны оценить, насколько это невероятно и насколько далеко Украина продвинулась", - сказал он.
В своем выступлении Спецпосланник США отметил необходимость вместе бороться с антисемитизмом "в любой его форме, где бы не возникла эта проблема".
Напомним, новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Совета раввинов Украины.