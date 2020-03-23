Аваков предложил план для борьбы с COVID-19

КИЕВ. 23 марта. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков предлагает принять дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. В частности, увеличить дефицит госбюджета как минимум втрое с одновременным секвестром и провести реструктуризацию внешнего долга. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.