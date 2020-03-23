Аваков запропонував план для боротьби з COVID-19

ukru
20 березня, 16:58 • 75248 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 148246 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 245671 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 247657 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 246340 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 230242 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 199819 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185835 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146095 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150198 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
 м/с
59 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

20 березня, 15:09 • 32796 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

20 березня, 15:29 • 264556 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 77798 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

18:53 • 31024 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

19:57 • 28933 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 245669 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 247655 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 246338 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 230241 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 199818 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 77798 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 25542 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 140029 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153674 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113054 перегляди
Актуальне
Аваков запропонував план для боротьби з COVID-19

Аваков запропонував план для боротьби з COVID-19

Київ • УНН

 • 16175 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пропонує вжити додаткові заходи для боротьби з коронавірусом. Зокрема, збільшити дефіцит держбюджету щонайменше втричі з одночасним секвестром і провести реструктуризацію зовнішнього боргу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.

"Будемо чесними - більшість людей в Україні живуть, не маючи істотних фінансових накопичень - багато сімей живуть, що називається, від зарплати до зарплати… А у нас коронавірус і карантин... Пройде місяць і у людей може банально не вистачати коштів, щоб підтримати себе, сім'ю - купити їжу і ліки... В уряді, разом з Прем'єром і Президентом - ми активно обговорюємо цю проблему і - переконаний, буде швидке рішення", - вказав Аваков.

За його словами, доведеться на кілька місяців піти на екстраординарні кроки: макрофінансові та економічні.

Серед екстраординарних кроків міністр внутрішніх справ назвав такі:

"1. Верховній Раді негайно - переглянути Державний бюджет: створити спеціальний стабілізаційний фонд, з якого профінансувати антикризові заходи.
2. Збільшити дефіцит держбюджету - суттєво, треба вважати, але, як мені здається, мільярдів на 200 щонайменше. Не соромлячись! - такий виклик часу. Мені шкода, але доведеться.
3. Провести секвестр бюджету - скоротивши витрати на некритичні на нинішній час вкладення та інвестиції. Не допускаючи збитків за лінією оборони і безпеки. Мені шкода, але доведеться.
4. Обов'язково укласти угоду з МВФ, заручившись підтримкою в антикризових заходах і отримавши фінансування за програмами допомоги, в тому числі за програмою підтримки у зв'язку з пандемією коронавірусу.
5. Негайно, в найкоротші терміни, провести реструктуризацію зовнішніх боргів України, істотно скоротивши навантаження з виплат відсотків і основного боргу в найближчі роки.
6. Жорстко припиняти спекуляції на валютному ринку і виведення антикризової гривневої маси на валютний ринок, застосовуючи законодавчі і зв'язні механізми.
7. В жодному разі не згортати великі інвестиційні проєкти по країні - відразу після закінчення карантину - і відновити відразу після закінчення карантину ті проєкти, які дають мультиплікатор для всієї економіки - дороги, іпотека, металургія, енергетика, машинобудування.
8. Ухвалити спеціальну програму доступних кредитних ресурсів для бізнесу - від малого до великого - за низькими ставками 5-7% річних через рефінансування комерційних банків з боку Національного банку України.
9. Передбачити спеціальні заходи щодо встановлення паритету в зовнішньоторговельному балансі, стимулюючи імпортозаміщення", - процитували Авакова у МВС.

Аваков зазначив, що описані кроки - це лише ключові принципи і необхідні заходи, які, на його думку, потрібно вживати, з компетентним глибоким аналізом, корекцією і комплексом інших дій.

Як повідомлялося, глава МОЗ виступає за впровадження в Україні надзвичайного стану.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 22:30 22 березня в Україні є 73 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.38
Bitcoin
$84,208.70
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,053.90
Ethereum
$1,983.94