Аваков запропонував план для боротьби з COVID-19

"Будемо чесними - більшість людей в Україні живуть, не маючи істотних фінансових накопичень - багато сімей живуть, що називається, від зарплати до зарплати… А у нас коронавірус і карантин... Пройде місяць і у людей може банально не вистачати коштів, щоб підтримати себе, сім'ю - купити їжу і ліки... В уряді, разом з Прем'єром і Президентом - ми активно обговорюємо цю проблему і - переконаний, буде швидке рішення", - вказав Аваков.

За його словами, доведеться на кілька місяців піти на екстраординарні кроки: макрофінансові та економічні.

Серед екстраординарних кроків міністр внутрішніх справ назвав такі:

"1. Верховній Раді негайно - переглянути Державний бюджет: створити спеціальний стабілізаційний фонд, з якого профінансувати антикризові заходи.

2. Збільшити дефіцит держбюджету - суттєво, треба вважати, але, як мені здається, мільярдів на 200 щонайменше. Не соромлячись! - такий виклик часу. Мені шкода, але доведеться.

3. Провести секвестр бюджету - скоротивши витрати на некритичні на нинішній час вкладення та інвестиції. Не допускаючи збитків за лінією оборони і безпеки. Мені шкода, але доведеться.

4. Обов'язково укласти угоду з МВФ, заручившись підтримкою в антикризових заходах і отримавши фінансування за програмами допомоги, в тому числі за програмою підтримки у зв'язку з пандемією коронавірусу.

5. Негайно, в найкоротші терміни, провести реструктуризацію зовнішніх боргів України, істотно скоротивши навантаження з виплат відсотків і основного боргу в найближчі роки.

6. Жорстко припиняти спекуляції на валютному ринку і виведення антикризової гривневої маси на валютний ринок, застосовуючи законодавчі і зв'язні механізми.

7. В жодному разі не згортати великі інвестиційні проєкти по країні - відразу після закінчення карантину - і відновити відразу після закінчення карантину ті проєкти, які дають мультиплікатор для всієї економіки - дороги, іпотека, металургія, енергетика, машинобудування.

8. Ухвалити спеціальну програму доступних кредитних ресурсів для бізнесу - від малого до великого - за низькими ставками 5-7% річних через рефінансування комерційних банків з боку Національного банку України.

9. Передбачити спеціальні заходи щодо встановлення паритету в зовнішньоторговельному балансі, стимулюючи імпортозаміщення", - процитували Авакова у МВС.

Аваков зазначив, що описані кроки - це лише ключові принципи і необхідні заходи, які, на його думку, потрібно вживати, з компетентним глибоким аналізом, корекцією і комплексом інших дій.

Як повідомлялося, глава МОЗ виступає за впровадження в Україні надзвичайного стану.

Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 22:30 22 березня в Україні є 73 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.