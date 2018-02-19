Аваков выступил с инициативой прекратить охрану судов полицией и Нацгвардией
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что попросил созвать внеочередное заседание Кабинета министров и планирует внести на рассмотрение правительства вопрос о прекращении охраны судов сотрудниками Национальной полиции и Национальной гвардии. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"С утра обратился к премьер-министру с просьбой созыва внеочередного заседания Кабмина. Я не вижу, как в таких условиях полицейские и гвардейские силы могут выполнять несвойственную для себя функцию охраны судов", - отметил он.
А.Аваков пояснил, что в соответствии со ст.160 закона Украины о судоустройстве и статусе судей, соответствующая охрана судов должна вестись созданной специальной службой судебной охраны. "Создание этой службы который год саботируется работниками Государственной судебной администрации. Выделенные государственным бюджетом средства непонятно как расходуются", - отметил министр.
"В сложившихся условиях фактического саботажа судей и судебной администрации, буду вносить проект постановления Кабмина о прекращении функций охраны судебных учреждений со стороны Нацполиции и Нацгвардии. Пусть теперь охраняют себя сами, раз в переходном периоде считают огнестрельное ранение полицейского мелким проступком", - добавил А.Аваков.
Напомним, суд отпустил на поруки народных депутатов мужчину, который 15 февраля открыл огонь у Соломенского райсуда Киева, где рассматривали дело городского головы Одессы Геннадия Труханова.