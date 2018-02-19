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Аваков виступив з ініціативою припинити охорону судів поліцією і Нацгвардією

Аваков виступив з ініціативою припинити охорону судів поліцією і Нацгвардією

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що попросив скликати позачергове засідання Кабінету міністрів і планує внести на розгляд уряду питання про припинення охорони судів співробітниками Національної поліції і Національної гвардії. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"З ранку звернувся до прем'єр-міністра з проханням скликання позачергового засідання Кабміну. ​​Я не бачу, як в таких умовах поліцейські і гвардійські сили можуть виконувати невластиву для себе функцію охорони судів", - зазначив він.

А.Аваков пояснив, що відповідно до ст.160 закону України про судоустрій і статус суддів, відповідна охорона судів повинна вестися створеною спеціальною службою судової охорони. "Створення цієї служби котрий рік саботується працівниками Державної судової адміністрації. Виділені державним бюджетом кошти незрозуміло як витрачаються", - зазначив міністр.

"В умовах, що склалися, фактичного саботажу суддів і судової адміністрації, буду вносити проект постанови Кабміну про припинення функцій охорони судових установ з боку Нацполіції і Нацгвардії. Нехай тепер охороняють себе самі, раз в перехідному періоді вважають вогнепальне поранення поліцейського дрібною провиною", - додав А.Аваков.

Нагадаємо, суд відпустив на поруки народних депутатів чоловіка, який 15 лютого відкрив вогонь біля Солом'янського райсуду Києва, де розглядали справу міського голови Одеси Геннадія Труханова.

 

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