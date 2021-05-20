Аваков отчитался о спецоперации: задержали самых влиятельных воров в законе "Умку" и "Лашу Свана"

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"Продолжаем непримиримую войну с организованной преступностью - полиция задержала двух самых влиятельных "воров в законе" в Украине. Новое законодательство, политическая воля и специальность оперативников постепенно истребят это позорное уголовное явление. Мы не остановимся", - отметил Аваков в своем Twitter.

Продолжаем непримиримую войну с организованной преступностью - @NPU_GOV_UA задержала двух самых влиятельных «воров в законе» в Украине. Новое законодательство, политическая воля и специальность оперативников постепенно уничтожают это позорное уголовное явление. Мы не остановимся. https://t.co/UIaVzWXHFW pic.twitter.com/XYJUX6nNvw

Детали

По данным МВД, правоохранители более года документировали доказательства распространения преступного влияния "воров в законе". Известно, что лица считались одними из самых влиятельных воров в Украине и контролировали криминалитет сразу в нескольких областях: Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской и в части Западного региона.

Установлено все сферы их деятельности и связи. Эти лица, по данным МВД, образовывали преступные группировки и контролировали через своих представителей все ветки криминалитета в государстве и провоцировали появление угроз для безопасности граждан.

Добавим

В Украине вступило в силу новое законодательство по борьбе с "ворами в законе". Также вопрос подняли на одном из последних заседаний СНБО, введя санкции против организованного криминалитета, в том числе тех, кого там назвали "ворами в законе".

В апреле в Украине получил сообщение о подозрении "вор в законе" - гражданин РФ "Камо Московский", который прибыл в Украину для установки и распространения собственного преступного влияния среди местного криминалитета.

Это второй "вор в законе", которому сообщено о подозрении. Первым был "Гига Озургетский", которому 4 февраля этого года также инкриминировали уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины.