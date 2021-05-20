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The Guardian

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Аваков прозвітував про спецоперацію: затримали найвпливовіших ворів у законі "Умку" та "Лашу Свана"

Київ • УНН

 • 35598 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Поліція затримала двох найвпливовіших в Україні "ворів в законі" на прізвисько "Умка" - в аеропорту Дніпра, та “Лаша Сван” - у готелі. Про це пише УНН з посиланням на МВС та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Аваков прозвітував про спецоперацію: затримали найвпливовіших ворів у законі "Умку" та "Лашу Свана"

Цитата:

"Продовжуємо непримиренну війну з організованою злочинністю - поліція затримала двох найвпливовіших "ворів в законі" в Україні. Нове законодавство, політична воля і фах оперативників поступово винищать це ганебне кримінальне явище. Ми не зупинимося", - зазначив Аваков у своєму Twitter.

Продовжуємо непримиренну війну з організованою злочинністю - @NPU_GOV_UA затримала двох найвпливовіших «ворів у законі» в Україні. Нове законодавство, політична воля і фах оперативників поступово винищують це ганебне кримінальне явище. Ми не зупинимося. https://t.co/UIaVzWXHFW pic.twitter.com/XYJUX6nNvw

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 20, 2021

Деталі

За даними МВС, правоохоронці понад рік документували докази поширення злочинного впливу "ворів в законі". Відомо, що особи вважалися одними із найвпливовіших ворів в Україні та контролювали криміналітет одразу в кількох областях: Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та в частині Західного регіону.

Наразі встановлено усі сфери їхньої діяльності та зв’язки. Ці особи, за даними МВС, утворювали злочинні угруповання та контролювали через своїх представників всі гілки криміналітету у державі та спричиняли появі загроз для безпеки громадян.

Додамо

В Україні набуло чинності нове законодавство щодо боротьби з "ворами в законі". Також питання порушили на одному з останніх засідань РНБО, ввівши санкції проти організованого криміналітету, у тому числі тих, кого там назвали "ворами в законі".

У квітні в Україні отримав повідомлення про підозру “злодій в законі” — громадянин РФ “Камо Московський”, який прибув в Україну для встановлення та поширення власного злочинного впливу серед місцевого криміналітету.

Це другий “злодій в законі”, якому повідомлено про підозру. Першим був “Гіга Озургетський”, якому 4 лютого цього року також інкримінували кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України.

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