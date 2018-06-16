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Аваков: при деоккупации Донбасса должен быть механизм контрпропаганды

Аваков: при деоккупации Донбасса должен быть механизм контрпропаганды

Киев  •  УНН

 • 9325 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Украина должна бороться не только на освобождение территорий Донбасса, но и активно использовать механизмы контрпропаганды. Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков в субботу во время визита в Харьков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Мы предлагаем механизм "маленьких шагов", когда Украина в первую очередь демонстрирует качество жизни и уважение к человеку на уже освобожденных территориях. Это механизм контрпропаганды, который также должен работать, это борьба за умы людей, которых задурила российская пропаганда. Такой механизм возможен лишь при поддержке международных партнеров и желании самой Украины. А агрессор Россия должна принять эти правила", - сказал Аваков.

По словам министра, необходимо будет принять законы об амнистии и коллаборационистах, чтобы виновные в смерти украинских мирных жителей и военных понесли наказание.

"Мы должны принять целый ряд законов, из которых ключевые - закон об амнистии и закон о коллаборационистах. Я уже не раз говорил, что ответственность должны понести те люди, которые совершали тяжкие преступления. Всех, кто стрелял, убивал, кто пользовался переходной ситуацией военного времени, издевался над местным населением - ждет наказание. А например, врачей или учителей, которые просто вынуждены были выживать на оккупированных территориях - наше общество поддержит", - сказал он.

Напомним, Аваков считает, что 60% тех, кто проживает в ОРДЛО, хотят в Украину.

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