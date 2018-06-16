Аваков: при деокупації Донбасу має бути механізм контрпропаганди

"Ми пропонуємо механізм "маленьких кроків", коли Україна першочергово демонструє якість життя та повагу до людини на вже звільнених територіях. Це механізм контрпропаганди, який також повинен працювати, це боротьба за розум тих людей, яких задурила російська пропаганда. Такий механізм можливий лише за підтримки міжнародних партнерів та бажання самої України. А агресор Росія повинна прийняти ці правила", - сказав Аваков.

За словами міністра, необхідно буде прийняти закони про амністію та колаборантів, аби винні у смерті українських мирних жителів та військовий понесли покарання.

"Ми повинні прийняти цілий ряд законів, з яких ключові - закон про амністію та закон про колаборантів. Я вже не одноразово казав, що відповідальність повинні понести ті люди, які чинили тяжкі злочини. Всі, хто стріляв, вбивав, хто користувався перехідною ситуацією воєнного часу, знущався з місцевого населення - чекає покарання. А наприклад, лікарі чи вчителі, які просто змушені були виживати на окупованих територіях - наше суспільство підтримає", - сказав він.

Нагадаємо, Аваков вважає, що 60% тих, хто проживає в ОРДЛО, хочуть в Україну.