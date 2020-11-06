Аваков: мы предлагали Маркиву признать вину и просить помилования, но он отказался

“Я приехал в первый раз к Виталию на суд и сказал, что он должен понимать, что здесь решение будет отрицательным. Впереди борьба. Ведь маленький город Павия, журналист из этого города, суд присяжных — тут не до справедливости”.

Министр рассказал, что на суд приехал командующий Нацгвардией и 5 собратьев Виталия, которые были в момент гибели итальянского журналиста Рокелле на горе Карачун. Но все доказательства, которые говорили на защиту украинца суд не принял во внимание.

“Это все внимательно выслушали — и ничего. А мы тогда спросили Виталия: „Ты же понимаешь, что есть один путь — признать вину и просить помилования?“ Но тогда было понятно, что если бы это произошло, то его бы помиловал президент Италии. Но следующий бы иск был бы уже против Украины. Это означало, что украинские военные осуществляли военные преступления. И Виталий тогда сказал...”, — сказал Аваков, передав слово нацгвардейцу. “Я на это не могу пойти. Это абсолютная чушь и такого не будет”, — сказал Виталий Маркив.

Аваков отметил, что Маркив отказал в таком предложении, ведь был уверен, что за него борется государство.

Добавим, что Виталий Маркив предполагает, что к его аресту в Италии причастна Россия.

Также нацгвардиець Маркив рассказал про свое задержание в Италии и 28 соседей по камере.