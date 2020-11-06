Аваков: ми пропонували Марківу визнати вину й просити помилування, але він відмовився

“Я приїхав до вперше до Віталія на суд і сказав, що він повинен розуміти, що тут рішення буде негативним. Попереду боротьба. Адже маленьке місто Павія, журналіст із цього міста, суд присяжних — тут не до справедливості”.

Міністр розповів, що на суд приїхав командувач Нацгвардією та 5 побратимів Віталія, які були в момент загибелі італійського журналіста Рокеллі на горі Карачун. Але всі докази, які говорили на захист українця суд не взяв до уваги.

“Це все уважно вислухали — і нічого. А ми ж тоді запитали Віталія: “Ти ж розумієш, що є один шлях — визнати вину й просити помилування?" Але тоді було зрозуміло, що якби це сталося, то його б помилував президент Італії. Але наступний би позов був би вже проти України. Це б означало, що українські військові здійснювали військові злочини. І Віталій тоді сказав....”, — промовив Аваков, передавши слово нацгвардійцю. “Я на це не можу піти. Це абсолютна нісенітниця й такого не буде”, — відповів Віталій Марків.

Аваков зазначив, що Марків відмовив у такій пропозиції, адже був впевнений, що за нього бореться держава.

Додамо, що Віталій Марків припускає, що до його арешту в Італії причетна Росія.

Також нацгвардієць Марків розповів своє затримання в Італії та 28 сусідів по камері.