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Аваков: ми пропонували Марківу визнати вину й просити помилування, але він відмовився

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Під час засідання суду у справі по вбивству італійського журналіста Рокеллі, нацгвардійцю Віталію Марківу пропонували визнати вину й просити помилування. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністер внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.

“Я приїхав до вперше до Віталія на суд і сказав, що він повинен розуміти, що тут рішення буде негативним. Попереду боротьба. Адже маленьке місто Павія, журналіст із цього міста, суд присяжних — тут не до справедливості”.

Міністр розповів, що на суд приїхав командувач Нацгвардією та 5 побратимів Віталія, які були в момент загибелі італійського журналіста Рокеллі на горі Карачун. Але всі докази, які говорили на захист українця суд не взяв до уваги.

“Це все уважно вислухали — і нічого. А ми ж тоді запитали Віталія: “Ти ж розумієш, що є один шлях — визнати вину й просити помилування?" Але тоді було зрозуміло, що якби це сталося, то його б помилував президент Італії. Але наступний би позов був би вже проти України. Це б означало, що українські військові здійснювали військові злочини. І Віталій тоді сказав....”, — промовив Аваков, передавши слово нацгвардійцю. “Я на це не можу піти. Це абсолютна нісенітниця й такого не буде”, — відповів Віталій Марків.

Аваков зазначив, що Марків відмовив у такій пропозиції, адже був впевнений, що за нього бореться держава.

Додамо, що Віталій Марків припускає, що до його арешту в Італії причетна Росія.

Також нацгвардієць Марків розповів своє затримання в Італії та 28 сусідів по камері.

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