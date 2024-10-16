Аудит может повысить эффективность работы АРМА с арестованными активами - адвокат

Самой большой проблемой в работе Агентства по розыску и менеджменту активов является отсутствие открытой информации об арестованном имуществе и ненадлежащее управление им. Одним из вариантов для улучшения ситуации может стать аудит в агентстве. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат, экс-советник главы Государственного бюро расследований Олег Шрам.

"Самая большая проблема АРМА - это вопрос работы с арестованными активами, их надлежащий учет и так далее. В АРМА есть две составляющие - розыск и управление. Если с розыском более-менее нормальная ситуация, то с управлением активами - большая проблема", - считает он.

По его мнению, одним из способов улучшить работу агентства и повысить доверие к его деятельности является аудит.

"Для того, чтобы разобрать проблему надлежащего управления активами - нужно понять, сколько тех активов, где они, а дальше уже двигаться от того, сколько из них не переданы в управление, причины этого. И дальше уже двигаться по процедуре передачи этих активов в соответствующее управление... Аудит должен помочь сделать более прозрачной работу АРМА и, соответственно, повысить доверие к агентству", - отметил Олег Шрам.

Контекст

Недавно Transparency International Ukraine представила отчет о достижениях Украины в проведении антикоррупционной реформы за период с февраля 2014 года по март 2024. Среди прочего, антикоррупционные активисты отметили необходимость проведения независимого аудита в АРМА для улучшения эффективности его работы.

В общем, заявления о необходимости проведения независимого внешнего аудита в АРМА звучали уже неоднократно. На фоне критики глава АРМА Елена Дума даже сделала заявление о том, что заказала аудит деятельности агентства за 2023 год у Счетной палаты.

Народный депутат Алексей Кучеренко считает, что результаты аудита Счетной палаты могут стать основанием для увольнения главы АРМА Елены Думы.