Аудит може підвищити ефективність роботи АРМА з арештованими активами - адвокат
Київ • УНН
Експерт вважає, що найбільшою проблемою АРМА є неналежне управління арештованими активами. Проведення аудиту може допомогти зробити роботу агентства прозорішою та підвищити довіру до нього.
Найбільшою проблемою у роботі Агентства з розшуку і менеджменту активів є відсутність відкритої інформації про арештоване майно та неналежне управління ним. Одним з варіантів для покращення ситуації може стати аудит в агентстві. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат, ексрадник голови Державного бюро розслідувань Олег Шрам.
"Найбільша проблема АРМА – це питання роботи з арештованими активами, їх належний облік і таке інше. В АРМА є дві складові – розшук і управління. Якщо з розшуком більш-менш нормальна ситуація, то з управлінням активами – велика проблема", - вважає він.
На його думку, одним зі способів покращити роботу агентства та підвищити довіру до його діяльності є аудит.
"Для того, щоб розібрати проблему належного управління активами - потрібно зрозуміти, скільки тих активів, де вони, а далі вже рухатися від того, скільки із них не передані в управління, причини цього. І далі вже рухатися по процедурі передачі цих активів у відповідне управління… Аудит має допомогти зробити прозорішою роботу АРМА і, відповідно, підвищити довіру до агентства", - зазначив Олег Шрам.
Контекст
Нещодавно Transparency International Ukraine представила звіт щодо здобутків України у проведенні антикорупційної реформи за період з лютого 2014 року по березень 2024. Серед іншого, антикорупційні активісти наголосили на необхідності проведення незалежного аудиту в АРМА задля покращення ефективності його роботи.
Загалом, заяви про необхідність проведення незалежного зовнішнього аудиту в АРМА звучали вже неодноразово. На тлі критики голова АРМА Олена Дума навіть зробила заяву про те, що замовила аудит діяльності агентства за 2023 рік у Рахункової палати.
Народний депутат Олексій Кучеренко вважає, що результати аудиту Рахункової палати можуть стати підставою для звільнення голови АРМА Олени Думи.