"АТЕШ" разведал наблюдательный пост на побережье Севастополя в оккупированном Крыму
Киев • УНН
Агент движения АТЕШ разведал наблюдательный пост на побережье Севастополя в оккупированном Крыму. Количество таких постов растет из-за страха работы безэкипажных морских дронов, движение продолжает разведку полуострова.
Агент движения "АТЕШ" разведал наблюдательный пост на побережье Севастополя во временно оккупированном Крыму, сообщили в движении в четверг, обнародовав фото, пишет УНН.
"АТЕШ" обнаружил наблюдательный пост на побережье Севастополя", - говорится в сообщении движения в Telegram.
Отмечается, что агент движения "разведал побережье и обнаружил пост, с которого ведется наблюдение за морем в районе Севастопольской бухты". "Из-за страха работы безэкипажных морских дронов количество таких постов стремительно растет", - отметили в "АТЕШ"
"Мы продолжаем разведку и оперативно фиксируем появление новых позиций и других изменений в обстановке на полуострове", - указали в движении.
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