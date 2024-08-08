"АТЕШ" разведал наблюдательный пост на побережье Севастополя в оккупированном Крыму

Агент движения "АТЕШ" разведал наблюдательный пост на побережье Севастополя во временно оккупированном Крыму, сообщили в движении в четверг, обнародовав фото, пишет УНН.

"АТЕШ" обнаружил наблюдательный пост на побережье Севастополя", - говорится в сообщении движения в Telegram.

Отмечается, что агент движения "разведал побережье и обнаружил пост, с которого ведется наблюдение за морем в районе Севастопольской бухты". "Из-за страха работы безэкипажных морских дронов количество таких постов стремительно растет", - отметили в "АТЕШ"

"Мы продолжаем разведку и оперативно фиксируем появление новых позиций и других изменений в обстановке на полуострове", - указали в движении.

Через окупований Крим росія вивозить українське зерно до Сирії - "АТЕШ"