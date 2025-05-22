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Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются
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Атаки россиян по Запорожской области: три человека ранены

Киев • УНН

 • 464 просмотра

В Васильевском районе Запорожской области ранены 55-летняя женщина и двое 50-летних мужчин. За сутки оккупанты нанесли 495 ударов по 13 населенным пунктам.

Атаки россиян по Запорожской области: три человека ранены

55-летняя женщина и двое 50-летних мужчин ранены в результате вражеских атак по Васильевскому району Запорожской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, всего в течение суток оккупанты нанесли 495 ударов по 13 прифронтовым населенным пунктам Запорожской области. В частности, враг совершил 6 авиационных ударов по Гуляйполю, Новоандреевке, Красному и Новодаровке. Кроме того:

  • 303 БпЛА различной модификации, в основном fpv-дроны, атаковали Марьевку, Магдалиновку, Приморское, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку.
    • 5 обстрелов из РСЗО накрыли Степногорск, Гуляйполе, Новодаровку и Новоданиловку.
      • 181 артудар нанесен по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

        "Поступило 15 сообщений о повреждении квартир, частных домов и помещений фермерского хозяйства", - резюмировал Федоров.

        Напомним

        Ночью 22 мая российские войска нанесли ракетный удар по Холодногорскому району Харькова. Повреждены восемь частных домов, два человека получили острую реакцию на стресс.

        На фронте произошло более 100 боев: враг нанес 62 авиаудара и выпустил 1218 дронов-камикадзе21.05.25, 22:55 • 2326 просмотров

        Вадим Хлюдзинский

        Вадим Хлюдзинский

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