Атаки росіян по Запорізькій області: троє людей поранено

55-річна жінка та двоє 50-річних чоловіків поранені внаслідок ворожих атак по Василівському району Запорізької області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує УНН.

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За його словами, загалом упродовж доби окупанти завдали 495 ударів по 13 прифронтових населених пунктах Запорізької області. Зокрема, ворог здійснив 6 авіаційних ударів по Гуляйполю, Новоандріївці, Червоному та Новодарівці. Крім того:

303 БпЛА різної модифікації, здебільшого fpv-дрони, атакували Марʼївку, Магдалинівку, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

5 обстрілів із РСЗВ накрили Степногірськ, Гуляйполе, Новодарівку та Новоданилівку.

181 артудар завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

"Надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та приміщень фермерського господарства", - резюмував Федоров.

Нагадаємо

Вночі 22 травня російські війська завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова. Пошкоджено вісім приватних будинків, двоє людей отримали гостру реакцію на стрес.

На фронті відбулось понад 100 боїв: ворог завдав 62 авіаудари та випустив 1218 дронів-камікадзе