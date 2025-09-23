Атаки на рф не прекращаются: под ударом Белгородщина и Таганрог, есть раненые и разрушения

$41.380.13
19:19 • 5328 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
18:09 • 9938 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
17:44 • 10876 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 14013 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 32603 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 22937 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 53268 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 40645 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 38087 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 50833 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 27237 просмотра
Генштаб подтвердил поражение двух ЛПДС в рф и вражеских самолетов в Крыму23 сентября, 10:43 • 9618 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 13789 просмотра
Украина создаст Космические войска до конца 2025 года - Кабмин23 сентября, 12:30 • 18356 просмотра
НАТО не будет сбивать российские самолеты: Рубио озвучил условия18:48 • 5790 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 32603 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 27366 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 43549 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 45357 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 53266 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Метте Фредериксен
Игорь Терехов
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Европа
Китай
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 13891 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 77273 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 38763 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 53917 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 105596 просмотра
МиГ-31
Google Play
YouTube
Хранитель
Нью-Йорк Таймс

Атаки на рф не прекращаются: под ударом Белгородщина и Таганрог, есть раненые и разрушения

Киев • УНН

 • 92 просмотра

В рф заявили об ударах по Белгородщине и Таганрогу. Губернатор Белгородской области сообщил о 5 пострадавших и пожаре на коммерческом предприятии, вероятно, заводе "Фрез".

Атаки на рф не прекращаются: под ударом Белгородщина и Таганрог, есть раненые и разрушения

В рф заявили, что под ударом также оказались Белгородщина и Таганрог, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Astra.

Детали

Как сообщил губернатор Белгородской области вячеслав гладков, в результате атаки пострадали 5 человек. По его словам, удар пришелся по неназванному коммерческому предприятию, загорелось одно здание.

По данным телеграм-канала "Пепел", удару подвергся завод "Фрез" — "Белгородский завод фрез и специнструмента".

Кроме того, сообщают и об ударе по Таганрогу.

Местные паблики выкладывают зацензуренные видео с момента отражения атаки. Ее последствия пока неизвестны.

Российская Курщина под атакой дронов: есть повреждения объектов энергетики23.09.25, 23:05 • 1278 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира