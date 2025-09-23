Атаки на рф не прекращаются: под ударом Белгородщина и Таганрог, есть раненые и разрушения
Киев • УНН
В рф заявили об ударах по Белгородщине и Таганрогу. Губернатор Белгородской области сообщил о 5 пострадавших и пожаре на коммерческом предприятии, вероятно, заводе "Фрез".
В рф заявили, что под ударом также оказались Белгородщина и Таганрог, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Astra.
Детали
Как сообщил губернатор Белгородской области вячеслав гладков, в результате атаки пострадали 5 человек. По его словам, удар пришелся по неназванному коммерческому предприятию, загорелось одно здание.
По данным телеграм-канала "Пепел", удару подвергся завод "Фрез" — "Белгородский завод фрез и специнструмента".
Кроме того, сообщают и об ударе по Таганрогу.
Местные паблики выкладывают зацензуренные видео с момента отражения атаки. Ее последствия пока неизвестны.
