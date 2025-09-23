Атаки на рф не припиняються: під ударом Білгородщина та Таганрог, є поранені та руйнування
Київ • УНН
У рф заявили про удари по Білгородщині та Таганрогу. Губернатор Білгородської області повідомив про 5 постраждалих та пожежу на комерційному підприємстві, ймовірно, заводі «Фрез».
У рф заявили, що під ударом також опинилась Білгородщина та Таганрог, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Astra.
Деталі
Як повідомив губернатор Білгородської області в'ячеслав гладков, у результаті атаки постраждали 5 осіб. За його словами, удар припав по неназваному комерційному підприємству, спалахнула одна будівля.
За даними телеграм-каналу "Попіл", удару зазнав заводу "Фрез" — "Білгородський завод фрез та спецінструменту".
Крім того, повідомляють і про удар по Таганрогу.
Місцеві паблики викладають зацензурені відео з моменту відбиття атаки. Її наслідки поки що невідомі.
