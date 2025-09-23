$41.380.13
19:19 • 5352 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
18:09 • 9990 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
17:44 • 10901 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 14028 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 32621 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 22937 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 53275 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 40645 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 38087 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 50833 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
Атаки на рф не припиняються: під ударом Білгородщина та Таганрог, є поранені та руйнування

Київ • УНН

 • 102 перегляди

У рф заявили про удари по Білгородщині та Таганрогу. Губернатор Білгородської області повідомив про 5 постраждалих та пожежу на комерційному підприємстві, ймовірно, заводі «Фрез».

Атаки на рф не припиняються: під ударом Білгородщина та Таганрог, є поранені та руйнування

У рф заявили, що під ударом також опинилась Білгородщина та Таганрог, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Astra.

Деталі

Як повідомив губернатор Білгородської області в'ячеслав гладков, у результаті атаки постраждали 5 осіб. За його словами, удар припав по неназваному комерційному підприємству, спалахнула одна будівля.

За даними телеграм-каналу "Попіл", удару зазнав заводу "Фрез" — "Білгородський завод фрез та спецінструменту".

Крім того, повідомляють і про удар по Таганрогу.

Місцеві паблики викладають зацензурені відео з моменту відбиття атаки. Її наслідки поки що невідомі.

Російська Курщина під атакою дронів: є пошкодження об'єктів енергетики23.09.25, 23:05 • 1322 перегляди

Антоніна Туманова

Новини Світу