Атаки на рф не припиняються: під ударом Білгородщина та Таганрог, є поранені та руйнування

У рф заявили, що під ударом також опинилась Білгородщина та Таганрог, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Astra.

Деталі

Як повідомив губернатор Білгородської області в'ячеслав гладков, у результаті атаки постраждали 5 осіб. За його словами, удар припав по неназваному комерційному підприємству, спалахнула одна будівля.

За даними телеграм-каналу "Попіл", удару зазнав заводу "Фрез" — "Білгородський завод фрез та спецінструменту".

Крім того, повідомляють і про удар по Таганрогу.

Місцеві паблики викладають зацензурені відео з моменту відбиття атаки. Її наслідки поки що невідомі.

Російська Курщина під атакою дронів: є пошкодження об'єктів енергетики