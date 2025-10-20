Атака дронов на завод в рф привела к сокращению добычи газа в Казахстане - Reuters
Киев • УНН
Атака украинских дронов на Оренбургский газоперерабатывающий завод вынудила Казахстан сократить добычу на месторождении Карачаганак на 25-30%. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что оренбургский завод, один из крупнейших в мире по переработке газа, был вынужден прекратить прием газа из Казахстана после атаки, о чем в воскресенье сообщило министерство энергетики Казахстана.
В понедельник добыча на месторождении Карачаганак снизилась до 25 000–28 000 метрических тонн в сутки против обычного уровня в 35 000–35 500 тонн, по словам двух источников, пожелавших остаться анонимными из-за чувствительности ситуации.
Они отметили, что оренбургский завод, контролируемый "Газпромом", возможно, частично возобновит прием газа из Карачаганака уже в понедельник, однако отказались прогнозировать, когда поставки вернутся к нормальному уровню.
В 2024 году Карачаганак добывал около 263 000 баррелей нефти в сутки. Сырье экспортируется через Каспийский трубопроводный консорциум в Черноморский терминал в России, а также по трубопроводу "Дружба" в Германию
Разработкой месторождения занимается консорциум, в который входят американская Chevron (18%), европейские Shell (29,25%) и Eni (29,25%), российская Лукойл (13,5%) и казахстанская KazMunayGaz (10%).
Консорциум, "Газпром" и министерство энергетики Казахстана не ответили на запросы о комментарии.
Напомним
Силы обороны Украины подтвердили поражение новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода и оренбургского газоперерабатывающего завода в ночь на 19 октября. Также была поражена база горюче-смазочных материалов во временно оккупированном Бердянске.