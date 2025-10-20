$41.730.10
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
14:23 • 12529 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
12:10 • 17105 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
20 октября, 08:37 • 27009 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
20 октября, 08:22 • 56944 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
20 октября, 08:16 • 28570 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
20 октября, 07:13 • 29509 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
20 октября, 07:07 • 11166 просмотра
ЕС рассматривает возможность вступления новых стран без полного права голоса: Politico узнало, как это может помочь Украине
20 октября, 04:24 • 25786 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 26377 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
Атака дронов на завод в рф привела к сокращению добычи газа в Казахстане - Reuters

Киев • УНН

 • 1454 просмотра

Атака украинских дронов на оренбургский газоперерабатывающий завод вынудила Казахстан сократить добычу на месторождении Карачаганак на 25-30%. Завод прекратил прием газа из Казахстана, что привело к снижению добычи до 25 000–28 000 метрических тонн в сутки.

Атака дронов на завод в рф привела к сокращению добычи газа в Казахстане - Reuters

Атака украинских дронов на Оренбургский газоперерабатывающий завод вынудила Казахстан сократить добычу на месторождении Карачаганак на 25-30%. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что оренбургский завод, один из крупнейших в мире по переработке газа, был вынужден прекратить прием газа из Казахстана после атаки, о чем в воскресенье сообщило министерство энергетики Казахстана.

В понедельник добыча на месторождении Карачаганак снизилась до 25 000–28 000 метрических тонн в сутки против обычного уровня в 35 000–35 500 тонн, по словам двух источников, пожелавших остаться анонимными из-за чувствительности ситуации.

Они отметили, что оренбургский завод, контролируемый "Газпромом", возможно, частично возобновит прием газа из Карачаганака уже в понедельник, однако отказались прогнозировать, когда поставки вернутся к нормальному уровню.

В 2024 году Карачаганак добывал около 263 000 баррелей нефти в сутки. Сырье экспортируется через Каспийский трубопроводный консорциум в Черноморский терминал в России, а также по трубопроводу "Дружба" в Германию

- подчеркивает издание.

Разработкой месторождения занимается консорциум, в который входят американская Chevron (18%), европейские Shell (29,25%) и Eni (29,25%), российская Лукойл (13,5%) и казахстанская KazMunayGaz (10%).

Консорциум, "Газпром" и министерство энергетики Казахстана не ответили на запросы о комментарии.

Напомним

Силы обороны Украины подтвердили поражение новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода и оренбургского газоперерабатывающего завода в ночь на 19 октября. Также была поражена база горюче-смазочных материалов во временно оккупированном Бердянске.

Ольга Розгон

Новости Мира
Война в Украине
Газпром
Укргаздобыча
Reuters
Германия
Казахстан