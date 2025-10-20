Атака дронів на завод у рф призвела до скорочення видобутку газу в Казахстані - Reuters
Київ • УНН
Атака українських дронів на оренбурзький газопереробний завод змусила Казахстан скоротити видобуток на родовищі Карачаганак на 25-30%. Завод припинив прийом газу з Казахстану, що призвело до зниження видобутку до 25 000–28 000 метричних тонн на добу.
Атака українських дронів на Оренбурзький газопереробний завод змусила Казахстан скоротити видобуток на родовищі Карачаганак на 25-30%. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що оренбурзький завод, один із найбільших у світі з переробки газу, був змушений припинити прийом газу з Казахстану після атаки, про що в неділю повідомило міністерство енергетики Казахстану.
У понеділок видобуток на родовищі Карачаганак знизився до 25 000–28 000 метричних тонн на добу проти звичайного рівня у 35 000–35 500 тонн, за словами двох джерел, які побажали залишитися анонімними через чутливість ситуації.
Вони зазначили, що оренбурзький завод, контрольований "Газпромом", можливо, частково відновить прийом газу з Карачаганаку вже у понеділок, однак відмовилися прогнозувати, коли постачання повернеться до нормального рівня.
У 2024 році Карачаганак видобував близько 263 000 барелів нафти на добу. Сировина експортується через Каспійський трубопровідний консорціум до Чорноморського терміналу в росії, а також трубопроводом "Дружба" до Німеччини
Розробкою родовища займається консорціум, до якого входять американська Chevron (18%), європейські Shell (29,25%) та Eni (29,25%), російська Лукойл (13,5%) та казахстанська KazMunayGaz (10%).
Консорціум, "Газпром" та міністерство енергетики Казахстану не відповіли на запити про коментар.
Нагадаємо
Сили оборони України підтвердили ураження новокуйбишевського нафтопереробного заводу та оренбурзького газопереробного заводу в ніч на 19 жовтня. Також було уражено базу пально-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Бердянську.