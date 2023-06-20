Атака "шахедов" на Львов: в ОВА сообщили о трех попаданиях в критически важный объект

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"Около 5 часов утра Львов атаковали вражеские беспилотники типа "шахед". Поцелили в критически важный объект. Три попадания. Повреждено перекрытие между этажами, выбиты окна. Жертв или пострадавших нет. Был пожар", - отметил глава Львовской ОГА.

Напомним

Ранее глава Львовской ОГА сообщал, что в результате утреннего удара по Львовской области, в областном центре, по предварительной информации, зафиксирован “прилет” в объект критической инфраструктуры.

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