Атака "шахедов" на Львов: в ОВА сообщили о трех попаданиях в критически важный объект
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Сегодня, 20 июня, около 5 часов утра Львов атаковали вражеские беспилотники типа "шахед". Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что россияне попали в критически важный объект, зафиксировано три попадания. Об этом говорится на странице Козицкого в Telegram, пишет УНН.
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"Около 5 часов утра Львов атаковали вражеские беспилотники типа "шахед". Поцелили в критически важный объект. Три попадания. Повреждено перекрытие между этажами, выбиты окна. Жертв или пострадавших нет. Был пожар", - отметил глава Львовской ОГА.
Напомним
Ранее глава Львовской ОГА сообщал, что в результате утреннего удара по Львовской области, в областном центре, по предварительной информации, зафиксирован “прилет” в объект критической инфраструктуры.
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