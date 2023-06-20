У небі над Україною вночі знищили 32 з 35 "шахедів"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Українські захисники у небі над Україною у ніч на 20 червня знищили 32 з 35 запущених російськими військами ударних дронів Shahed-136/131, повідомили у вівторок у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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"Загалом окупанти застосували 35 ударних дронів. 32 вдалось знищити протиповітряній обороні. 30 "шахедів" знищено силами та засобами Повітряних сил, ще два - підрозділами Сухопутних військ", - повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.
Деталі
Як повідомили у ПС ЗСУ, у ніч на 20 червня 2023 року противник завдав удару іранськими баражуючими боєприпасами "Shahed-136/131" по військових та інфраструктурних об’єктах України. Пуски здійснювались з північного та південного напрямків - брянська область рф та східне узбережжя Азовського моря.
Протиповітряна оборона, як повідомляється, сьогодні працювала у більшості областей України, утім основний напрямок атаки іранських дронів - Київщина. Тут знищено понад два десятки "шахедів".
Окрім того, уночі російські окупанти завдали удару по Запоріжжю балістикою – ракетами "Іскандер-М"/С-300, вказали у Повітряних силах.
Доповнення
Штурмова, бомбардувальна та винищувальна авіація Повітряних сил продовжує завдавати ударів по позиціях, техніці і тилах окупаційних військ.