В небе над Украиной ночью уничтожили 32 из 35 "шахедов"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Украинские защитники в небе над Украиной в ночь на 20 июня уничтожили 32 из 35 запущенных российскими войсками ударных дронов Shahed-136/131, сообщили во вторник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
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"В общем оккупанты применили 35 ударных дронов. 32 удалось уничтожить противовоздушной обороне. 30 "шахедов" уничтожено силами и средствами Воздушных сил, еще два - подразделениями Сухопутных войск", - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.
Детали
Как сообщили в ВС ВСУ, в ночь на 20 июня 2023 года противник нанес удар иранскими барражирующими боеприпасами "Shahed-136/131" по военным и инфраструктурным объектам Украины. Пуски осуществлялись с северного и южного направлений - брянская область рф и восточное побережье азовского моря.
Противовоздушная оборона, как сообщается, сегодня работала в большинстве областей Украины, впрочем основное направление атаки иранских дронов - Киевская область. Здесь уничтожено более двух десятков "шахедов".
Кроме того, ночью российские оккупанты нанесли удар по Запорожью баллистикой – ракетами "Искандер-М"/С-300, указали в Воздушных силах.
Дополнение
Штурмовая, бомбардировочная и истребительная авиация Воздушных сил продолжает наносить удары по позициям, технике и тылам оккупационных войск.