Атака "шахедів" на Львів: в ОВА повідомили про три влучання у критично важливий об‘єкт
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Сьогодні, 20 червня, близько 5 години ранку Львів атакували ворожі безпілотники типу "шахед". Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що росіяни поцілили у критично важливий об‘єкт, зафіксовано три влучання. Про це йдеться на сторінці Козицького у Telegram, пише УНН.
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"Близько 5 години ранку Львів атакували ворожі безпілотники типу "шахед". Поцілили у критично важливий об‘єкт. Три влучання. Пошкоджене перекриття між поверхами, вибиті вікна. Жертв чи постраждалих немає. Була пожежа", - зазначив очільник Львівської ОВА.
Нагадаємо
Раніше очільник Львівської ОВА повідомляв, що в результаті ранкового удару по Львівській області, в обласному центрі, за попередньою інформацією, зафіксований “приліт” в об‘єкт критичної інфраструктури.
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