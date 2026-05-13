Атака рф продолжается, осуществлен запуск первых ракет — Зеленский

Армия рф продолжает атаковать Украину, осуществлен запуск первых ракет. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Атака продолжается. Осуществлен запуск первых ракет. Наша общая позиция важна для прекращения этой жестокой войны - сообщил Зеленский.

Кроме того, Президент отметил важный месседж осуждения российской атаки против Украины от Премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра.

москва снова продемонстрировала, что является общей угрозой не только для Украины, но и для соседних стран и Европы в целом - резюмировал Зеленский.

Напомним

Как сообщили в Воздушных силах, армия рф с 8:00 запустила по Украине более 753 ударных дронов, силы ПВО уничтожили 710, зафиксированы попадания 36 дронов.