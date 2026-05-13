Атака рф продолжается, осуществлен запуск первых ракет — Зеленский
Киев • УНН
Зеленский сообщил о запуске первых ракет рф и осуждении атаки Венгрией. Силы ПВО сбили 710 из 753 дронов, зафиксировано 36 вражеских попаданий.
Армия рф продолжает атаковать Украину, осуществлен запуск первых ракет. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Атака продолжается. Осуществлен запуск первых ракет. Наша общая позиция важна для прекращения этой жестокой войны
Кроме того, Президент отметил важный месседж осуждения российской атаки против Украины от Премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра.
москва снова продемонстрировала, что является общей угрозой не только для Украины, но и для соседних стран и Европы в целом
Удары по Закарпатью 13 мая - Будапешт осудил атаки и вызвал посла россии в Венгрии13.05.26, 21:02 • 1594 просмотра
Напомним
Как сообщили в Воздушных силах, армия рф с 8:00 запустила по Украине более 753 ударных дронов, силы ПВО уничтожили 710, зафиксированы попадания 36 дронов.