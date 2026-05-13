Удары по Закарпатью 13 мая - Будапешт осудил атаки и вызвал посла россии в Венгрии

Новое правительство Венгрии осудило российскую атаку по Украине, в частности по Закарпатью 13 мая, а МИД страны вызвал российского посла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на венгерское издание HVG.

Новый глава правительства Венгрии Петер Мадьяр на пресс-конференции после заседания правительства решительно осудил российские атаки по Закарпатью. Глава министерства иностранных дел Венгрии Анита Орбан вызвала российского посла в МИД в четверг, 14 марта.

Из-за массированной российской атаки по Украине 13 мая есть прилеты по объектам критической инфраструктуры в нескольких районах Закарпатской области.

Также УНН сообщал, что 13 мая Словакия закрывала границу с Украиной на фоне российской атаки.

Новоизбранный премьер-министр страны Петер Мадьяр инициировал встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Берегово на Закарпатье.