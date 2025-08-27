$41.400.03
48.270.21
ukenru
12:47 • 14142 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29 • 13247 просмотра
С завтрашнего дня мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать за границу - постановление правительства
12:09 • 3562 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
11:13 • 14319 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12 • 15590 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
07:59 • 23401 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 62056 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 59926 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 107953 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 76934 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Атака рф на Сумы 27 августа: где нет света и какую цель преследуют оккупанты

Киев • УНН

 • 12 просмотра

российские оккупанты продолжают целенаправленно атаковать критическую инфраструктуру Сумщины. Часть Сум остается обесточенной, но энергетики работают над восстановлением.

Атака рф на Сумы 27 августа: где нет света и какую цель преследуют оккупанты

российские оккупанты продолжают целенаправленно бить по критической инфраструктуре Сумщины с целью оставить население региона без базовых условий жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Сумской ОВА Олега Григорова и начальника Сумской ГВА Сергея Кривошеенко.

Детали

Как отметил Григоров, за последние дни город Сумы и Сумская область подвергались интенсивным атакам по объектам критической инфраструктуры, а российские оккупанты постоянно модернизируют свои средства поражения и тактику их применения.

В то же время Силы обороны Украины этой ночью сумели уничтожить семь ударных беспилотников, которыми россияне атаковали Сумской район. Но есть и попадания в энергетические объекты.

Энергетики с ночи работают над восстановлением электроснабжения. В первую очередь запитывают больницы и другие объекты критической инфраструктуры. Спасибо специалистам за самоотверженную работу 

- заявил Григоров.

Тем временем Сергей Кривошеенко сообщил, что по состоянию на 27 августа часть Сум остается обесточенной. Аварийные бригады работают над восстановлением света.

Несмотря на это, запущены три водозабора и осуществляется постепенная подача воды абонентам.

"Пункты Несокрушимости" работают по адресам, определенным на официальном сайте Сумской ГВА.

Напомним

Ранее УНН со ссылкой на представителя ГПСУ Андрея Демченко сообщал, что на Сумщине российские атаки малыми пехотными группами уменьшились, врагу не удалось продвинуться вглубь.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Государственная пограничная служба Украины
Украина
Сумы