Атака рф на Сумы 27 августа: где нет света и какую цель преследуют оккупанты

российские оккупанты продолжают целенаправленно бить по критической инфраструктуре Сумщины с целью оставить население региона без базовых условий жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Сумской ОВА Олега Григорова и начальника Сумской ГВА Сергея Кривошеенко.

Детали

Как отметил Григоров, за последние дни город Сумы и Сумская область подвергались интенсивным атакам по объектам критической инфраструктуры, а российские оккупанты постоянно модернизируют свои средства поражения и тактику их применения.

В то же время Силы обороны Украины этой ночью сумели уничтожить семь ударных беспилотников, которыми россияне атаковали Сумской район. Но есть и попадания в энергетические объекты.

Энергетики с ночи работают над восстановлением электроснабжения. В первую очередь запитывают больницы и другие объекты критической инфраструктуры. Спасибо специалистам за самоотверженную работу - заявил Григоров.

Тем временем Сергей Кривошеенко сообщил, что по состоянию на 27 августа часть Сум остается обесточенной. Аварийные бригады работают над восстановлением света.

Несмотря на это, запущены три водозабора и осуществляется постепенная подача воды абонентам.

"Пункты Несокрушимости" работают по адресам, определенным на официальном сайте Сумской ГВА.

Напомним

Ранее УНН со ссылкой на представителя ГПСУ Андрея Демченко сообщал, что на Сумщине российские атаки малыми пехотными группами уменьшились, врагу не удалось продвинуться вглубь.