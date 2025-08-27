Атака рф на Суми 27 серпня: де немає світла і яку мету переслідують окупанти

російські окупанти продовжують цілеспрямовано бити по критичній інфраструктурі Сумщини з метою залишити населення регіону без базових умов життя. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова і начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка.

Деталі

Як зазначив Григоров, за останні дні місто Суми і Сумська область піддавалися інтенсивним атакам по об’єктах критичної інфраструктури, а російські окупанти постійно модернізують свої засоби ураження та тактику їх застосування.

Водночас Сили оборони України цієї ночі зуміли знищити сім ударних безпілотників, якими росіяни атакували Сумський район. Але є і влучання в енергетичні об’єкти.

Енергетики з ночі працюють над відновленням електропостачання. У першу чергу заживлюють лікарні та інші об’єкти критичної інфраструктури. Дякую фахівцям за самовіддану роботу - заявив Григоров.

Тим часом Сергій Кривошеєнко повідомив, що станом на 27 серпня частина Сум залишається знеструмленою. Аварійні бригади працюють над відновленням світла.

Попри це, запущено три водозабори та здійснюється поступова подача води абонентам.

"Пункти Незламності" працюють за адресами, визначеними на офіційному сайті Сумської МВА.

Нагадаємо

Раніше УНН з посиланням на представника ДПСУ Андрія Демченка повідомляв, що на Сумщині російські атаки малими піхотними групами зменшилися, ворогу не вдалося просунутися вглиб.