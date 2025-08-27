Атака рф на Суми 27 серпня: де немає світла і яку мету переслідують окупанти

$41.400.03
48.270.21
ukenru
12:47 • 14206 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
12:29 • 13292 перегляди
Відзавтра чоловіки віком від 18 до 22 років включно можуть виїжджати за кордон - постанова уряду
12:09 • 3586 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
11:13 • 14360 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
11:12 • 15627 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
07:59 • 23433 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
27 серпня, 07:35 • 62121 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 59977 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 107958 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 76936 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.7м/с
37%
751мм
Популярнi новини
Президент Фінляндії закликає бити по російській військовій машині27 серпня, 05:54 • 36437 перегляди
Ліван представить план щодо роззброєння "Хезболли" вже цього тижня - Reuters27 серпня, 06:24 • 34422 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка08:14 • 41618 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори08:43 • 35240 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі09:12 • 20417 перегляди
Публікації
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати12:47 • 14206 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори08:43 • 35751 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 62121 перегляди
Президенту направлено на підпис закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 78281 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 75243 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Олексій Гончаренко
Дональд Туск
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Німеччина
Польща
Реклама
УНН Lite
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків12:36 • 9004 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto09:48 • 19535 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі09:12 • 20621 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка08:14 • 42035 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 28428 перегляди
Актуальне
Нафта
Безпілотний літальний апарат
Facebook
COVID-19
Боєприпаси

Атака рф на Суми 27 серпня: де немає світла і яку мету переслідують окупанти

Київ • УНН

 • 20 перегляди

російські окупанти продовжують цілеспрямовано атакувати критичну інфраструктуру Сумщини. Частина Сум залишається знеструмленою, але енергетики працюють над відновленням.

Атака рф на Суми 27 серпня: де немає світла і яку мету переслідують окупанти

російські окупанти продовжують цілеспрямовано бити по критичній інфраструктурі Сумщини з метою залишити населення регіону без базових умов життя. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова і начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка.

Деталі

Як зазначив Григоров, за останні дні місто Суми і Сумська область піддавалися інтенсивним атакам по об’єктах критичної інфраструктури, а російські окупанти постійно модернізують свої засоби ураження та тактику їх застосування.

Водночас Сили оборони України цієї ночі зуміли знищити сім ударних безпілотників, якими росіяни атакували Сумський район. Але є і влучання в енергетичні об’єкти.

Енергетики з ночі працюють над відновленням електропостачання. У першу чергу заживлюють лікарні та інші об’єкти критичної інфраструктури. Дякую фахівцям за самовіддану роботу 

- заявив Григоров.

Тим часом Сергій Кривошеєнко повідомив, що станом на 27 серпня частина Сум залишається знеструмленою. Аварійні бригади працюють над відновленням світла.

Попри це, запущено три водозабори та здійснюється поступова подача води абонентам.

"Пункти Незламності" працюють за адресами, визначеними на офіційному сайті Сумської МВА.

Нагадаємо

Раніше УНН з посиланням на представника ДПСУ Андрія Демченка повідомляв, що на Сумщині російські атаки малими піхотними групами зменшилися, ворогу не вдалося просунутися вглиб.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
Електроенергія
Державна прикордонна служба України
Україна
Суми