Атака рф на Полтаву: россияне запустили 13 дронов, уже шесть пострадавших
Киев • УНН
Ночью Полтавскую общину атаковали 13 БпЛА, часть из которых сбита ПВО. Обломки повредили дома, офисы, авто. Шесть человек пострадали, трое в больнице.
Полтаву ночью российские войска атаковали 13 дронами, часть из которых сбита ПВО. Есть повреждения домов, офисов, авто. Шесть человек пострадали, трое в больнице. Об этом сообщил и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram в среду, пишет УНН.
В результате удара шесть человек пострадали. Трое из них от госпитализации отказались. Остальные люди госпитализированы, один из них получил тяжелые травмы
Детали
"Ночью город атаковали 13 ударных БпЛА. Часть из них была сбита силами и средствами ПВО. В результате падения обломков и прямых попаданий есть повреждения и разрушения", - написал Когут.
По его словам, в Подольском районе разрушен частный дом. Повреждены несколько многоэтажных и частных домов и складские помещения двух гражданских предприятий.
В Шевченковском районе, по данным Когута, зафиксированы повреждения двух офисных зданий и нескольких многоэтажек.
Кроме того, повреждено несколько автомобилей.
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