Атака рф на Полтаву: россияне запустили 13 дронов, уже шесть пострадавших

Полтаву ночью российские войска атаковали 13 дронами, часть из которых сбита ПВО. Есть повреждения домов, офисов, авто. Шесть человек пострадали, трое в больнице. Об этом сообщил и.о. главы Полтавской ОВА Владимир Когут в Telegram в среду, пишет УНН.

В результате удара шесть человек пострадали. Трое из них от госпитализации отказались. Остальные люди госпитализированы, один из них получил тяжелые травмы - написал Когут.

Детали

"Ночью город атаковали 13 ударных БпЛА. Часть из них была сбита силами и средствами ПВО. В результате падения обломков и прямых попаданий есть повреждения и разрушения", - написал Когут.

По его словам, в Подольском районе разрушен частный дом. Повреждены несколько многоэтажных и частных домов и складские помещения двух гражданских предприятий.

В Шевченковском районе, по данным Когута, зафиксированы повреждения двух офисных зданий и нескольких многоэтажек.

Кроме того, повреждено несколько автомобилей.

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