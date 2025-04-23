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США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський
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Атака рф на Полтаву: росіяни запустили 13 дронів, уже шестеро постраждалих

Київ • УНН

 • 2686 перегляди

Вночі Полтавську громаду атакували 13 БпЛА, частина з яких збита ППО. Уламки пошкодили будинки, офіси, авто. Шестеро людей постраждали, троє у лікарні.

Атака рф на Полтаву: росіяни запустили 13 дронів, уже шестеро постраждалих

Полтаву вночі російські війська атакували 13 дронами, частина з яких збита ППО. Є пошкодження будинків, офісів, авто. Шестеро людей постраждали, троє у лікарні. Про це повідомив т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram у середу, пише УНН.

Внаслідок удару шестеро людей постраждали. Троє з них від госпіталізації відмовилися. Решту людей госпіталізовано, одна з них отримала тяжкі травми

- написав Когут.

Деталі

"Вночі місто атакували 13 ударних БпЛА. Частина з них була збита силами та засобами ППО. Внаслідок падіння уламків та прямих влучань є пошкодження та руйнування", - написав Когут.

З його слів, у Подільському районі зруйновано приватний будинок. Пошкоджено кілька багатоповерхових й приватних будинків та складські приміщення двох цивільних підприємств.

У Шевченківському районі, за даними Когута, зафіксовано пошкодження двох офісних будівель та кількох багатоповерхівок.

Окрім того, ушкоджено декілька автомобілів.

ДСНС показала наслідки атаки на Полтаву: 3 осіб постраждали, пошкоджено будинки та інфраструктуру23.04.25, 06:03 • 13934 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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