Атака рф на Полтаву: росіяни запустили 13 дронів, уже шестеро постраждалих
Київ • УНН
Вночі Полтавську громаду атакували 13 БпЛА, частина з яких збита ППО. Уламки пошкодили будинки, офіси, авто. Шестеро людей постраждали, троє у лікарні.
Полтаву вночі російські війська атакували 13 дронами, частина з яких збита ППО. Є пошкодження будинків, офісів, авто. Шестеро людей постраждали, троє у лікарні. Про це повідомив т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут у Telegram у середу, пише УНН.
Внаслідок удару шестеро людей постраждали. Троє з них від госпіталізації відмовилися. Решту людей госпіталізовано, одна з них отримала тяжкі травми
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"Вночі місто атакували 13 ударних БпЛА. Частина з них була збита силами та засобами ППО. Внаслідок падіння уламків та прямих влучань є пошкодження та руйнування", - написав Когут.
З його слів, у Подільському районі зруйновано приватний будинок. Пошкоджено кілька багатоповерхових й приватних будинків та складські приміщення двох цивільних підприємств.
У Шевченківському районі, за даними Когута, зафіксовано пошкодження двох офісних будівель та кількох багатоповерхівок.
Окрім того, ушкоджено декілька автомобілів.
ДСНС показала наслідки атаки на Полтаву: 3 осіб постраждали, пошкоджено будинки та інфраструктуру23.04.25, 06:03 • 13934 перегляди