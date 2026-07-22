Атака рф на Одессу унесла жизнь мужчины - показали последствия
Киев • УНН
Во время разбора завалов жилого дома и гаража спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. В результате атаки частично разрушен двухэтажный дом, уничтожены два автомобиля.
В Одессе в результате атаки рф погиб мужчина, тело которого нашли под завалами, сообщил в среду глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях, пишет УНН.
Возросло количество пострадавших в результате атаки на Одессу. К сожалению, во время разбора завалов жилого дома и гаражного помещения спасатели обнаружили тело погибшего мужчины
По данным ГСЧС, в результате атаки рф на Одессу частично разрушен 2-этажный жилой дом, вспыхнул пожар гаража, рядом уничтожены 2 автомобиля, еще 7 повреждены.
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"На месте пожара под завалами мог находиться человек, поэтому после ликвидации огня спасатели начали поисковые работы, в ходе которых обнаружили тело мужчины", - рассказали подробности в ГСЧС.
На местах работали психологи ГСЧС, которые оказывали психологическую поддержку местным жителям.
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