Атака рф на Кропивницкий: повреждена филармония
Киев • УНН
Кропивницкий подвергся ночной вражеской дроновой атаке, которая вызвала пожар и повреждение областной филармонии. По предварительной информации, погибших и травмированных нет.
В результате ночной атаки рф на Кропивницкий повреждена филармония, сообщил в понедельник глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram, пишет УНН.
Детали
Ранее Райкович сообщил, что Кропивницкий пережил вражескую дроновую атаку.
Кропивницкий пережил ночную атаку дронов: что известно28.07.25, 05:32 • 21695 просмотров
По его словам, на утро продолжается ликвидация пожара после ночной вражеской атаки.
Локации обследуют соответствующие службы. По предварительной информации - погибшие и травмированные отсутствуют. Взрывной волной повреждено помещение областной филармонии