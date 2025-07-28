Атака рф на Кропивницкий: повреждена филармония

В результате ночной атаки рф на Кропивницкий повреждена филармония, сообщил в понедельник глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram, пишет УНН.

Детали

Ранее Райкович сообщил, что Кропивницкий пережил вражескую дроновую атаку.

Кропивницкий пережил ночную атаку дронов: что известно

По его словам, на утро продолжается ликвидация пожара после ночной вражеской атаки.