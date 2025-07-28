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Атака рф на Кропивницкий: повреждена филармония

Киев • УНН

 • 1894 просмотра

Кропивницкий подвергся ночной вражеской дроновой атаке, которая вызвала пожар и повреждение областной филармонии. По предварительной информации, погибших и травмированных нет.

Атака рф на Кропивницкий: повреждена филармония

В результате ночной атаки рф на Кропивницкий повреждена филармония, сообщил в понедельник глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram, пишет УНН.

Детали

Ранее Райкович сообщил, что Кропивницкий пережил вражескую дроновую атаку.

Кропивницкий пережил ночную атаку дронов: что известно28.07.25, 05:32 • 21695 просмотров

По его словам, на утро продолжается ликвидация пожара после ночной вражеской атаки.

Локации обследуют соответствующие службы. По предварительной информации - погибшие и травмированные отсутствуют. Взрывной волной повреждено помещение областной филармонии

- написал Райкович.
Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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