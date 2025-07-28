Атака рф на Кропивницький: пошкоджено філармонію
Київ • УНН
Кропивницький зазнав нічної ворожої дронової атаки, що спричинила пожежу та пошкодження обласної філармонії. За попередньою інформацією, загиблих та травмованих немає.
Внаслідок нічної атаки рф на Кропивницький пошкоджено філармонію, повідомив у понеділок голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram, пише УНН.
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Раніше Райкович повідомив, що Кропивницький пережив ворожу дронову атаку.
Кропивницький пережив нічну атаку дронів: що відомо28.07.25, 05:32 • 23289 переглядiв
З його слів, на ранок триває ліквідація пожежі після нічної ворожої атаки.
Локації обстежують відповідні служби. За попередньою інформацією - загиблі і травмовані відсутні. Вибуховою хвилею пошкоджено приміщення обласної філармонії