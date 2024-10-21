Атака рф на Киевщину: из поврежденного дома эвакуированы 43 человека

В Киевской области продолжается ликвидация последствий вражеской атаки в ночь на 21 октября. В результате российского удара повреждена многоэтажка в Фастовском районе. Одну из жительниц доставили в больницу с гипертоническим кризом, сообщил председатель ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

В результате падения обломков сбитых целей в одном из населенных пунктов Фастовского района повреждена кровля многоэтажного жилого дома, выбиты окна, значительное разрушение одной из квартир и повреждены несколько смежных. На месте продолжают работать все оперативные службы - написал Кравченко в Facebook.

По его словам, жителям оказывается вся необходимая помощь. Пострадавших нет.

По данным Кравченко, одну из жительниц дома с гипертоническим кризом доставили в медучреждение. За психологической помощью обратились 15 человек.

Сейчас, как сообщается, спасатели уже разобрали все аварийные конструкции в поврежденном доме.

"Проводится его оперативное техническое обследование. Специалисты определяют степень повреждения и возможность проживания людей в секции дома. Проведена эвакуация 43 жителей из 20 квартир", - указал начальник КОВА.

Как указал Кравченко, газовая сеть не повреждена. Впрочем, на время проведения работ дом отключен от газа.

Возле дома развернут оперативный штаб и пункт обогрева. Сейчас идет сбор информации о потребностях жителей из отселенных квартир.

Для временного проживания людям предложены места в модульном городке в Василькове. Кроме того, за счет общины будет оказана финансовая помощь.

Международный фонд GEM присоединяется к замене окон в поврежденных квартирах. Проводится обследование соседних домов на наличие повреждений, рассказал Кравченко.

Ранее

Сообщалось, что в Киевской области в результате российской атаки повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили и местный рынок.