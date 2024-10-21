Атака рф на Київщину: з пошкодженого будинку евакуйовано 43 людини
Київ • УНН
У Фастівському районі Київської області внаслідок російської атаки пошкоджено багатоповерхівку. Евакуйовано 43 мешканці, одну жінку госпіталізовано з гіпертонічним кризом.
У Київській області триває ліквідація наслідків ворожої атаки у ніч на 21 жовтня. Внаслідок російського удару пошкоджена багатоповерхівка у Фастівському районі. Одну з мешканок доправили до лікарні з гіпертонічним кризом, повідомив голова ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному з населених пунктів Фастівського району пошкоджена покрівля багатоповерхового житлового будинку, вибиті вікна, значне руйнування однієї з квартир та пошкоджені декілька суміжних. На місці продовжують працювати всі оперативні служби
За його словами, мешканцям надається вся необхідна допомога. Постраждалих немає.
За даними Кравченка, одну з мешканок будинку з гіпертонічним кризом доправили до медзакладу. За психологічною допомогою звернулися 15 людей.
Наразі, як повідомляється, рятувальники вже розібрали всі аварійні конструкції в пошкодженому будинку.
"Проводиться його оперативне технічне обстеження. Фахівці визначають ступінь пошкодження та можливість проживання людей у секції будинку. Проведена евакуація 43 мешканців із 20 квартир", - вказав начальник КОВА.
Як вказав Кравченко, газова мережа не пошкоджена. Втім на час проведення робіт будинок відключено від газу.
Біля будинку розгорнутий оперативний штаб та пункт обігріву. Наразі триває збір інформації щодо потреб мешканців з відселених квартир.
Для тимчасового проживання людям запропоновані місця в модульному містечку у Василькові. Крім того, коштом громади буде надана фінансова допомога.
Міжнародний фонд GEM долучається до заміни вікон в пошкоджених квартирах. Проводиться обстеження сусідніх будинків на наявність пошкоджень, розповів Кравченко.
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Повідомлялось, що у Київській області внаслідок російської атаки пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі та місцевий ринок.