Атака рф на Хмельницкую область: количество погибших возросло до 3
Трое погибших в Хмельницкой области после ракетного обстрела 8 января.
В Одесской области восстанавливают движение по трассе М-14 для проезда грузовиков и автобусов
Одесская областная государственная администрация сообщает, что движение для грузовиков и автобусов открыто на трассе М-14.
Херсонская область подверглась 41 вражескому обстрелу, жертв нет
Херсонская область подверглась 41 удару российских войск без жертв среди гражданского населения.
Россия заблокировала сайт Православной Церкви Украины
Россия заблокировала сайт Православной церкви Украины, вероятно, из-за военной цензуры или закона, запрещающего просьбы о пожертвованиях от несанкционированных религиозных организаций.
Еще плюс 820 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 365 990 человек личного состава и 6036 танков.
Россия удерживает тысячи украинских мирных жителей в колониях и СИЗО без суда и следствия - BBC
Россия без суда и следствия удерживает тысячи украинских гражданских лиц в колониях и следственных изоляторах. Их задержание часто не фиксируется официально и не сопровождается судебным разбирательством.
Россияне ночью обстреляли из тяжелой артиллерии Марганец на Днепропетровщине, повреждены многоэтажки
Российский обстрел повредил пять домов и два автомобиля в Марганце Днепропетровской области; о пострадавших не сообщается.
На фронте за сутки произошло 67 боевых столкновений - Генштаб
Украинские военные отбили 67 вражеских атак в разных регионах, под вражескими ракетными, авиационными и артиллерийскими обстрелами.
Зеленский планирует визит в Швейцарию на следующей неделе - СМИ
Президент Украины Зеленский планирует посетить Швейцарию, возможно, выступить на Давосском форуме и встретиться со швейцарскими лидерами.
Силы обороны уничтожили 2 вражеских склада боеприпасов - Генштаб
Украинские военные вывели из строя 18 крылатых ракет и уничтожили 2 склада боеприпасов противника, сообщает Генеральный штаб.