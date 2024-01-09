Атака рф на Хмельниччину: кількість загиблих зросла до 3
Київ • УНН
Троє загиблих у Хмельницькій області після ракетного обстрілу 8 січня
У Хмельницькій області кількість загиблих внаслідок ворожої ракетної атаки 8 січня зросла до трьох, повідомив у вівторок мер Хмельницького Олександр Симчишин, пише УНН.
На жаль, у результаті проведення рятувальних робіт знайдено ще одного загиблого. Чоловік 1955 р.н. Щирі співчуття рідним. У результаті терористичної атаки загинуло 3 людей (чоловіки 1947, 1964, 1955 р.н) і 2 отримали поранення
Вранці на Хмельниччині сили ППО збили 3 ракети08.01.24, 21:06 • 35068 переглядiв