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29 березня, 17:57 • 110918 перегляди

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29 березня, 17:57 • 132733 перегляди

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29 березня, 10:47 • 166487 перегляди

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29 березня, 07:30 • 141971 перегляди

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28 березня, 18:00 • 134434 перегляди

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28 березня, 17:13 • 145785 перегляди

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28 березня, 16:27 • 146665 перегляди

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Атака рф на Хмельниччину: кількість загиблих зросла до 3

Атака рф на Хмельниччину: кількість загиблих зросла до 3

Київ • УНН

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Троє загиблих у Хмельницькій області після ракетного обстрілу 8 січня

У Хмельницькій області кількість загиблих внаслідок ворожої ракетної атаки 8 січня зросла до трьох, повідомив у вівторок мер Хмельницького Олександр Симчишин, пише УНН.

На жаль, у результаті проведення рятувальних робіт знайдено ще одного загиблого. Чоловік 1955 р.н. Щирі співчуття рідним. У результаті терористичної атаки загинуло 3 людей (чоловіки 1947, 1964, 1955 р.н) і 2 отримали поранення

- повідомив Симчишин у Telegram.

Вранці на Хмельниччині сили ППО збили 3 ракети08.01.24, 21:06 • 35068 переглядiв

Юлія Шрамко

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