Вранці на Хмельниччині сили ППО збили 3 ракети

Сьогодні вранці в межах Хмельницької області сили ППО збили 3 російські ракети. Досі триває пошукова операція однієї людини з якою втрачений зв'язок. Про це повідомив заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає УНН.

За уточненою інформацією, сьогодні вранці, під час повітряної тривоги, в межах Хмельницької області наші сили ППО збили 3 ракети. - повідомив Тюрін.

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Тюрін зазначив, що двоє людей поранено та перебувають на амбулаторному лікуванні, ще двоє загинули.

"Крім того, досі триває пошукова операція ще однієї людини, яка за попередньою інформацією мала бути на об’єкті, та з якою втрачений зв'язок", - розповів Тюрін.

Крім того, за його словами, зазнала пошкоджень житлова забудова - в будинках вибито вікна, пошкоджені автомобілі, нежитлові приміщення.

"Впродовж дня працювали місцеві комісії для встановлення обсягу завданих пошкоджень, аби якнайшвидше відновити зруйноване", - додав Тюрін.

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