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Вранці на Хмельниччині сили ППО збили 3 ракети

Вранці на Хмельниччині сили ППО збили 3 ракети

Київ • УНН

 • 35068 перегляди

Українська протиповітряна оборона збила 3 ракети в Хмельницькому, в результаті чого 2 людини загинули і отримали поранення; тривають пошуки зниклого безвісти.

Сьогодні вранці в межах Хмельницької області сили ППО збили 3 російські  ракети. Досі триває пошукова операція однієї людини з якою втрачений зв'язок. Про це повідомив заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає УНН.  

За уточненою інформацією, сьогодні вранці, під час повітряної тривоги, в межах Хмельницької області наші сили ППО збили 3 ракети. 

- повідомив Тюрін.

Деталі

Тюрін зазначив, що двоє людей поранено та перебувають на амбулаторному лікуванні, ще двоє загинули.  

"Крім того, досі триває пошукова операція ще однієї людини, яка за попередньою інформацією мала бути на об’єкті, та з якою втрачений зв'язок", - розповів Тюрін.

Крім того, за його словами, зазнала пошкоджень житлова забудова - в будинках вибито вікна, пошкоджені автомобілі, нежитлові приміщення.

"Впродовж дня працювали місцеві комісії для встановлення обсягу завданих пошкоджень, аби якнайшвидше відновити зруйноване", - додав Тюрін.  

На Хмельниччині вранці внаслідок атаки рф було щонайменше 6 вибухів - ОВА08.01.24, 08:57 • 33467 переглядiв

Анна Мурашко

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