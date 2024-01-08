Утром в Хмельницкой области силы ПВО сбили 3 ракеты

Сегодня утром в пределах Хмельницкой области силы ПВО сбили 3 российские ракеты. До сих пор продолжается поисковая операция одного человека с которым потеряна связь. Об этом сообщил заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает УНН.

По уточненной информации, сегодня утром, во время воздушной тревоги, в пределах Хмельницкой области наши силы ПВО сбили 3 ракеты. - сообщил Тюрин.

Детали

Тюрин отметил, что два человека ранены и находятся на амбулаторном лечении, еще двое погибли.

"Кроме того, до сих пор продолжается поисковая операция еще одного человека, который по предварительной информации должен был быть на объекте, и с которым потеряна связь", - рассказал Тюрин.

Кроме того, по его словам, получила повреждения жилая застройка - в домах выбиты окна, повреждены автомобили, нежилые помещения.

"В течение дня работали местные комиссии для установления объема нанесенных повреждений, чтобы как можно быстрее восстановить разрушенное", - добавил Тюрин.

В Хмельницкой области утром в результате атаки рф было по меньшей мере 6 взрывов - ОВА