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Утром в Хмельницкой области силы ПВО сбили 3 ракеты

Киев  •  УНН

08 январь 2024, 19:06  •  20757 просмотра

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Украинская противовоздушная оборона сбила 3 ракеты в Хмельницком, в результате чего 2 человека погибли и получили ранения; продолжаются поиски пропавшего без вести.

Сегодня утром в пределах Хмельницкой области силы ПВО сбили 3 российские  ракеты. До сих пор продолжается поисковая операция одного человека с которым потеряна связь. Об этом сообщил заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает УНН.  

По уточненной информации, сегодня утром, во время воздушной тревоги, в пределах Хмельницкой области наши силы ПВО сбили 3 ракеты. 

- сообщил Тюрин.

Детали

Тюрин отметил, что два человека ранены и находятся на амбулаторном лечении, еще двое погибли.  

"Кроме того, до сих пор продолжается поисковая операция еще одного человека, который по предварительной информации должен был быть на объекте, и с которым потеряна связь", - рассказал Тюрин.

Кроме того, по его словам, получила повреждения жилая застройка - в домах выбиты окна, повреждены автомобили, нежилые помещения.

"В течение дня работали местные комиссии для установления объема нанесенных повреждений, чтобы как можно быстрее восстановить разрушенное", - добавил Тюрин.  

В Хмельницкой области утром в результате атаки рф было по меньшей мере 6 взрывов - ОВА08 январь 2024, 06:57 • 31582 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Вранці на Хмельниччині сили ППО збили 3 ракети
Air defense forces shoot down 3 missiles in Khmelnytsky region in the morning
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Утром в Хмельницкой области силы ПВО сбили 3 ракеты

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