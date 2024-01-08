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28 березня, 18:00 • 140343 перегляди

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На Хмельниччині вранці внаслідок атаки рф було щонайменше 6 вибухів - ОВА

На Хмельниччині вранці внаслідок атаки рф було щонайменше 6 вибухів - ОВА

Київ • УНН

 • 33467 перегляди

Російські війська атакували Хмельницьку область, спричинивши щонайменше 6 вибухів

Хмельницьку область вранці атакували російські війська, пролунало щонайменше 6 вибухів, повідомили у понеділок у Хмельницькій ОВА, пише УНН.

Сьогодні Хмельниччина прокинулася від ударів рашистів. Внаслідок атаки в області пролунало щонайменше 6 вибухів

- повідомили у Хмельницькій ОВА у Telegram.

Як зазначається, на місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби.

На Хмельниччині працює ППО – офіційно08.01.24, 07:58 • 158092 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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