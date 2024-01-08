На Хмельниччині вранці внаслідок атаки рф було щонайменше 6 вибухів - ОВА
Київ • УНН
Російські війська атакували Хмельницьку область, спричинивши щонайменше 6 вибухів
Хмельницьку область вранці атакували російські війська, пролунало щонайменше 6 вибухів, повідомили у понеділок у Хмельницькій ОВА, пише УНН.
Сьогодні Хмельниччина прокинулася від ударів рашистів. Внаслідок атаки в області пролунало щонайменше 6 вибухів
Як зазначається, на місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби.
На Хмельниччині працює ППО – офіційно08.01.24, 07:58 • 158092 перегляди