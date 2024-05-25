Атака рф на Харьков: в прокуратуре показали момент попадания по строительному гипермаркету

В Харьковской областной прокуратуре показали видео российских авиаударов по строительному гипермаркету в Харькове, передает УНН.

"Момент российских авиаударов по строительному гипермаркету в Харькове", - говорится в подписи к видео.

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Как сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, оккупанты ударили по строительному гипермаркету в Харькове не КАБом, как сообщалось ранее, а авиационным боеприпасом УМБП Д-30. В результате взрыва произошел сильный пожар - загорелись лакокрасочные изделия, загорелась древесина, загорелась бшивка, товары. К сожалению, количество погибших и травмированных, вероятно, будет увеличиваться.

Напомним

В результате удара рф по строительному гипермаркету в Харькове количество пострадавших возросло до 35. По полученной информации, в здании находилось более 200 человек. Сейчас отсутствует связь по меньшей мере с 15 людьми.