Атака рф на Харків: у прокуратурі показали момент влучання по будівельному гіпермаркету
Київ • УНН
Російські авіаційні снаряди влучили в будівельний гіпермаркет у Харкові, спричинивши масштабну пожежу та щонайменше 35 жертв, з яких 15 людей досі вважаються зниклими безвісти серед понад 200 присутніх у будівлі.
У Харківській обласній прокуратурі показали відео російських авіаударів по будівельному гіпермаркету у Харкові, передає УНН.
"Момент російських авіаударів по будівельному гіпермаркету у Харкові", - йдеться у підписі до відео.
Додамо
Як повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, окупанти вдарили по будівельному гіпермаркету у Харкові не КАБом, як повідомлялося раніше, а авіаційним боєприпасом УМБП Д-30. Внаслідок вибуху відбулася сильна пожежа – загорілися лакофарбові вироби, загорілася деревина, загорілася бшивка, товари. На жаль, кількість загиблих і травмованих, ймовірно, буде збільшуватись.
Нагадаємо
У результаті удару рф по будівельному гіпермаркету у Харкові кількість постраждалих зросла до 35. За отриманою інформацією, у будівлі перебувало понад 200 людей. Наразі відсутній звʼязок щонайменше з 15 людьми.