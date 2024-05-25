Окупанти завдали удару по будівельному гіпермаркету Харкова авіаційним боєприпасом УМБП Д-30 - прокуратура
Київ • УНН
Російський удар по будівельному гіпермаркету в Харкові авіаційним боєприпасом спричинив масштабну пожежу, в результаті якої загинуло щонайменше 2 людини і понад 35 отримали поранення, багато з яких досі вважаються зниклими безвісти.
Окупанти вдарили по будівельному гіпермаркету у Харкові не КАБом, як повідомлялося раніше, а авіаційним боєприпасом УМБП Д-30. Внаслідок вибуху відбулася сильна пожежа – загорілися лакофарбові вироби, загорілася деревина, загорілася бшивка, товари. На жаль, кількість загиблих і травмованих, ймовірно, буде збільшуватись. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, передає УНН.
Було влучання авіаційним боєприпасом УМБП Д-30 по ТЦ на Салтівці. Внаслідок вибуху відбулася сильна пожежа – загорілися лакофарбові вироби, загорілася деревина, загорілася бшивка, товари. Виник сильний їдкий дим, який окутав весь величезний торгівельний центр, внаслідок чого, на жаль, кількість загиблих і травмованих, ймовірно, буде збільшуватись. Від самого вибуху є постраждалі і загиблі, і ще саме пожежа посилила наслідки, і ми готуємось до дуже серйозних наслідків
За його словами, працівники ДСНС витягнули з ТЦ два тіла, з яких - один співробітник торгівельного центру, який загинув від удушення, а не від уламків ракети.
Нагадаємо
У результаті удару рф по будівельному гіпермаркету у Харкові кількість постраждалих зросла до 35. За отриманою інформацією, у будівлі перебувало понад 200 людей. Наразі відсутній звʼязок щонайменше з 15 людьми.